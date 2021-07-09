تفاصيل حالة الفنان أحمد حاتم بعد تعرضه لحادث

تساءل الكثيرون عن تطورات وتفاصيل حالة الفنان أحمد حاتم الصحية، بعدما تعرض أمس الخميس لحادث سير.





أحمد حاتم





وتصدر النجم أحمد حاتم اليوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلن الإعلامي رامي رضوان تعرضه لحادث.





حادث أحمد حاتم





وانتاب الوسط الفني والجمهور المحب للشاب أحمد حاتم حالة من القلق بعد إعلان الخبر، ليسارعوا إلى البحث عن تطورات حالته الصحية وتفاصيل الحادث.





أحمد حاتم يطمئن جمهوره





وطمأن أحمد حاتم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، موضحاً أن الحادث كان بسيطا، وذلك بعد إعلان الإعلامي رامي رضوان أمس أن أحمد حاتم تعرض إلى حادث سير.





رسالة أحمد حاتم لجمهوره





ونشر أحمد حاتم عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" طمأن خلاله الجمهور بمنشور قال فيه: "لحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، كل تمام بسيطة".





تفاصيل حادث أحمد حاتم





وأعلن رامي رضوان تعرض أحمد حاتم لحادث سير وتمنى له الشفاء، بعدما منعه الحادث من حضور برنامج "مساء دي أم سي"، الذي كان ضيفاً عليه.



