باريس سان جيرمان يصر على ضم ميسي

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يحلم بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي انتهى عقده مع النادي الكتالوني في يونيو الماضي.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن النادي الباريسي أبلغ والد ميسي ووكيل أعماله بأنهم على إستعداد للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني .

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مسئولي باريس سان جيرمان قالوا لوالد ميسي: "إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا".

وألمح البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يعمل منذ فترة على تجديد عقد ميسي ولكن النادي بحاجة إلى تخفيض فاتورة الأجور لتسجيل عقد ميسي الجديد لدى رابطة الدوري الإسباني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن رابطة الليجا الإسبانية كانت قد أبلغت إدارة البرسابضرورة تعديل سلم الرواتب خاصة أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية خانقة.