ليس طبيب علاج طبيعى.. تحقيقات طبيب الفيديوهات المخلة «خريج تجارة»



وأكدت مصادر بالإدارة الصحة ببني مزار، عدم قيد المتهم "أ. و" 45 عاما مقيم بمدينة بني مزار، والمعروف إعلاميا «عنتيل الصعيد» بسجلات نقابة الأطباء وصدور قرار بغلق المركز الطبي الخاص به، والمقام بجوار عيادة شقيقه طبيب النساء والتوليد بالطابق الثاني.



كما كشفت التحريات عن قيام المتهم بالهجرة غير الشرعية لدولة «قبرص» والعودة بعد عدة سنوات بشهادة غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، تفيد حصوله على مؤهل علمي متخصص في العلاج الطبيعي.



حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات



وقررت نيابات شمال المنيا، تجديد حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحبس 3 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم في قضية الزنا، والمعرف إعلاميا ب «عنتيل بني مزار» و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.



وأجرت النيابة الكلية بشمال المنيا، تحقيقات موسعة مع المتهم بممارسة الرذيلة ببني مزار و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية من المتهم.



وكانت أجهزة الأمن أحضرت المتهم وثلاثة متهمين آخرين متورطين في نشر الفيديوهات، وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مقر النيابة الكلية بشمال المنيا، بالدور الثالث، بديوان عام مجمع محاكم المنيا، للتحقيق مع المتهمين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة من فحص الفيديوهات وسماع أقوال المتهمين الخمسة المتهم الرئيسي، و4 متهمين شاركوا في نشر الفيديوهات.

4 متهمين.



يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا ذكرت فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر صورا ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن» ومخلة للآداب العامة وتم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.



كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمنيا، عدم حصول طبيب الفيديوهات المخلة على أية مؤهلات علمية في الطب أو العلاج الطبيعي والتخسيس، وحصوله على بكالوريوس التجارة، وقيامه بتخصيص مركزا للعلاج الطبيعي والتخسيس دون ترخيص من وزارة الصحة.عنتيل الصعيد.