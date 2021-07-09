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مصرع سائق صدمه قطار بقها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقى سائق "توك توك"، مصرعه، إثر اصطدامه بقطار على مزلقان زكي بدائرة قسم شرطة قها، دون تعطل لحركة القطارات، وجرى نقله إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.

تلقى قسم شرطة قها بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بتوك توك على مزلقان زكي دائرة القسم، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه في أثناء غلق المزلقان لقدوم القطار، حاول السائق العبور فصدمة القطار، ولقى مصرعه في الحال، دون تعطل أو توقف لحركة القطارات.

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