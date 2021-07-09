Advertisements

ننشر تحديث ببجي موبايل الجديد 1,5 لشهر يوليو 2021

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:59 م
ببجي موبايل - صورة أرشيفية
ببجي موبايل - صورة أرشيفية
Advertisements
نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل تحديث ببجي موبايل الجديد، لشهر يولليو 2021، وأهم المميزات والمكافأت في التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل.

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أعلن الموقع الرسمي لشركة Pubg mobile على تويتر، موعد تحديث بابجي موبايل الجديد، والذي يبدأ في تاريخ 9/7/2021, وذلك لإصدار 1,5 المطور من اللعبة. وجدير بالذكر أنه يأتي ذلك ضمن حرص ببجي على تطوير اللعبة القتالية بإستمرار، وتجهيزها لتتحقق كافة متطلبات اللاعب من الإثارة والتشويق.

متطلبات تحديث Pubg mobile
أضافت كذلك شركة ببجي موبايل، عن المتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال التحديث، وذلك لنظامي التشغيل أندرويد و ioc, حيث أعلنت أنه يجب لـ تحديث ببجي الجديد للاندرويد، توفير مساحة 686 ميغابايت على الجهاز. وتابعت أنه يجب لـ تحديث ببجي للايفون مساحة تصل إلى؛ 1,64 جيجابايت. كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي هذا الوقت يدعم تحديث ببجي موبايل الجديد، ما يقارب 500 جهاز اندرويد.

– وللعلم أنه في حالة عدم التحديث، فلن يتمكن اللاعب من تكوين فريق مع اصدقاءة، الذين قاموا بالتحديث، لذلك يجب تحديث لعبة ببجي فور نزوله، لكي يمكنك الاستمتاع بكافة مميزات التحديث الجديد.

أعلنت كذلك لعبة ببجي موبايل عن وجود مكافئات مميزة، لكافة اللاعبين الذين قاموا بالتحديث من 9/7/2021, حتي 16/7/2021, حيث تتمثل المكافأة في الحصول على: AG100، BP2888، وحقيبة ظهر مميزة لمدة ثلاث أيام.

كما بينت اللعبة أنه لم يتم تعطيل السيرفر عن العمل، من أجل تحديث ببجي موبايل الجديد الاصدار 1,5, كما تجب الإشارة إلى أنه لا يتم تحميل التحديث بصورة تلقائية، حيث لابد من الدخول على متجر الجهاز اللوحي الخاص باللاعب مثل؛ جوجل بلاي للاندرويد، وآب ستور للايفون، وتثبيت تحديث بابجي موبايل الجديد 2021 على الهاتف.

تضمن التحديث الجديد للعبة ببجي، سلاح ناري مميز، والذي أطلق عليه أسم “ASM Abakan”, حيث الاعيرة النارية من طراز 5,56, كما يتميز بإطلاقة بثلاث أوضاع للضرب وهم؛ وضع الضرب المتعدد والفردي، ووضع الاندفاع القوي بطلقتين.

والأمر الذي يميز هذا السلاح، بأن أول طلقتين دقيقتان تماماً وتصيب العدو بسهولة، كما يمكن اطلاقهما برتم سريع للغاية، كما له أدوات تساعد على تخفيف معدل الارتداد، ومخزن للزخيرة موسع.

أخبار تهمك

تعليق صارم من أحمد العوضي على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة و نصف

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

06:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي