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فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عرض الثلاثي محمد محمود ومروان محسن ومحمود وحيد، للبيع النهائي على أن يتراوح أسعار بيعهم ما بين مليون ونصف المليون ومليونى جنيه.

 

كما قررت لجنة التخطيط وضع ناصر ماهر في صفقة تبادلية مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

 

كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف اللاعبين الأجانب الراحلين عن صفوف الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الاهلي، أن موسيماني يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منهم والتر بواليا وجونيور أجاي.

 

كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بهدف إنعاش خزينة النادي الأهلي، خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج.

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