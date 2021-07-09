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إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد
الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:01 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد
الإعلامي الإسباني الموثوق جوزيب بيدريرول أثناء تقديمه لبرنامج التشيرنجيتو
الإسباني بأنه لن سيحصل على إجازة في الصيف الحالي وأنه يرغب في إعلان صفقة انتقال
كيليان مبابي إلى ريال مدريد في شهر أغسطس من خلال هذا البرنامج.
وأكد
جوزيب بيدريرول أنه من سيعلن عن صفقة مبابي هنا في هذا البرنامج في آخر إسبوعين من
شهر أغسطس.
وأشار
جوزيب بيدريرول إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض
النجم الفرنسي تجديد عقده مع النادي الباريسي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد في
الصيف الحالي أو الصيف المقبل.
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