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هانى شنودة ينتهى من الموسيقى التصويرية لـ "شم النسيم"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهى الموسيقار هانى شنودة من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم « شم النسيم » للمخرج الامريكى مارك لاتى، وتم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم.


وقال مارك لاتى سعيد بالتعاون مع الموسيقار العالمى هانى شنودة فإنه يمتلك كاريزما خاصة فى الموسيقى ولديه عبقرية فى تأليف الموسيقى.



الجدير بالذكر ان فيلم «شم النسيم » تدور احداثه حول عملية ختان الاناث، من بطولة الطلفة هنا زهران وتأليف وإخراج مارك لاتى

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