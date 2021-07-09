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موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه لرحيل نجم الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ورحب المدرب الجنوب إفريقي، برحيل مروان محسن مهاجم الفريق، عن ملعب التتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل استعادة مستواه الفني.

 

وكان نادي وادي دجلة، طالب بالحصول على توقيع مروان محسن لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصةً أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.

 

وابتعد مروان محسن عن قيادة هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وأصبح بديلًا لـمحمد شريف، بسبب تراجع مستواه الفني وعدم قدرته على استغلال كل الفرص المتاحة له.

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