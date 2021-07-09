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رد ناري من دبلوماسي سابق على تصريحات وزير الري الإثيوبي بشأن سد النهضة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصريحات وزير الري والمياه الإثيوبي خلال كلمته في مجلس الأمن وتعجبه من لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن في قضية سد مياه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن معني بالسلم والأمن الدوليين وأزمة سد النهضة أصبحت تهددهما ولذلك يصبح مجلس الأمن بمناقشة هذه القضية.

وقال "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "شهدنا مصر بالأمس كيف تحركت فيها كتيبة الدبلوماسية المصرية بأداء رفيع وقام السفير سامح شكري بطرح رؤية مصر الشاملة والمقنعة للغاية".

وأضاف "مجلس الأمن هو الهيئة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والذي بات مهددًا بسبب قضية السد الإثيوبي بسبب تعنت الجانب الإثيوبي فليس أمام مصر من سبيل ولاسيما وأنها قدمت العديد من الأفكار واستنفذت كل المقترحات، ولذلك كان اللجوء إلى مجلس الأمن الجهة المعنية التي يُحال إليها كل الأمور الخاصة بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وتابع "مصر خاضت على مدار عام مفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي بناء على اتفاقية الخرطوم للاتفاق على ملء وتشغيل السد، وبعدها خاصة مفاوضات تحت رعاية واشنطن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وتم توقيعه بالحروف الأولى ولكن إثيوبيا تراجعت ولذلك لجأت مصر إلى مجلس الأمن كان بعد استنزاف كل المراحل القانونية المطلوبة".

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