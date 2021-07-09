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"ثقافتك كتابك" تتصدر مؤشرات القياس الأعلى رواجا ومبيعا بثامن أيام معرض الكتاب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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صرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه استمرارا لتواصل النجاح المبهر لمبادرة ثقافتك كتابك.

 التي انطلقت فعالياتها بمعرض الكتاب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الانساء وتنمية الوعى والمعرفة.

حيث حققت هيئة الكتاب المشاركة بجناح داخل المبادرة أعلى مؤشرات القياس مبيعا ورواجا حيث بلغت عدد النسخ المباعة من قبل الهيئة بثامن أيام المعرض بالمبادرة 7657 نسخة ليصل بالعدد الإجمالي لمبيعات الهيئة إلى 52 ألف نسخة،.

وأضاف بأن هذا الرقم المتميز مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها، ساهمت في تحقيقه القرارات التي وجهت بها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيها، فضلا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما اسهم في الاقبال الجماهيرى المطرد الذي يشهده المعرض يوما بعد يوم.

يذكر أن قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار بجناح الهيئة شملت كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس،فئران ورجال ورسالة الغفران.

جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك"، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشرًا، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهًا؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.


يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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