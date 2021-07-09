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من داخل البريميرليج.. ميلان يتحرك لضم صفقة هجومية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن ميلان الإيطالي توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحد نجومه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن ميلان قدم عرضا لتشيلسي تبلغ قيمته 2 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات الفرنسي أوليفيه جيرو.

وأكدت الشبكة العالمية أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين مسئولي ميلان وجيرو في وقت سابق بعقد يمتد حتى عام 2023 وأنه حصل الآن على موافقة تشيلسي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ارتبط جيرو البالغ من العمر 35 عاماً بالانضمام إلى ميلان في يناير الماضي ولكنه لم ينتقل له في نهاية المطاف ولكن الأمر يبدو أنه سيتم هذه المرة.

ولفتت الشبكة العالمية أن جيرو انضم إلى صفوف البلوز في عام 2018 قادماً من آرسنال وسجل 39 هدفاً خلال مشاركته في 119 مباراة مع تشيلسي حتى الآن وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا معه في الموسم الماضي.

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