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بكرى: مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن تحدث بعجرفة وقدم إدعاءات مزيفة (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن المصريين شهدوا بالأمس وقائع جلسة مجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي، موضحا أن هذه القضية باتت تحوز على اهتمام الكبار والصغار بلا استثناء.

وتابع "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة وقضية وجود، لافتا إلى أن ضياع النيل هو الجفاف ويعني انهيار مصر.

وأضاف أن المندوب الإثيوبي تحدث في مجلس الأمن وعجرفة وادعاءات كانت كاذبة ومزيفة، مشيرًا إلى أن.الشعب المصري شريك في تقرير مستقبله، والقيادة تعي هذا الأمر جيدا وتدرك معنى نهر النيل بالنسبة لكل مصري.

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