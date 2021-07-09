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مصطفى الفقي: تقدم الرئيس وزوجته جنازة جيهان السادات أمر غير مسبوق

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إن تخصيص جنازة عسكرية للسيدة جيهان السادات تظهر احترام وتقدير الدولة للمرأة المصرية ودورها في المجتمع.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن رئيس البلاد يتصدر الجنازة هو وزوجته وهو أمر غير مسبوق، وهو يعني أن الراحلة العظيمة كانت تستحق هذا التكريم على دورها، والأمر الثاني أن مصر تعطي للمرأة دورها مثل الرجل.

وأكد المفكر السياسي، أن السيدة جيهان السادات كان لديها ذكاء اجتماعي نادر.

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