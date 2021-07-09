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شاهد.. لحظة دفن السيدة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، اليوم الجمعة مقطع فيديو يرصد لحظة دفن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإقامة جنازة عسكرية لها تقديرًا لجهودها، حيث سيتم دفنها بجوار زوجها في المنصة بالنصب التذكاري في مدينة نصر بحضور الرئيس وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأسرة الفقيدة.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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