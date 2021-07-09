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5 مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في شهر يوليو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهات من العيار الثقيل خلال شهر يوليو الجاري، أبرزها مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له السابع عشر من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الأهلي خلال شهر يوليو المقبل والتي جاءت على النحو :

الأهلي مع مصر المقاصة 11/7.

الأهلي مع كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا 17/7.

الأهلي مع البنك الأهلي 22/7.

الأهلي مع الإنتاج الحربي 25/7.

الأهلي مع أسوان 29/7.

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