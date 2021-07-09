من هي هدى المفتي بطلة كليب عمرو دياب الجديد؟

هدى المفتي .. اعتاد النجم عمرو دياب الملقب بـ"الهضبة" على الاستعانة ببعض الفتيات في كليباته، ليشعل باختياراته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث روادها عنهن.





هدى المفتي





وتصدرت هدى المفتي تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما ظهرت في فيديو كليب للهضبة عمرو دياب والذي يحمل اسم "الدنيا بترقص"، والذي أخرجه طارق العريان.





ظهور هدى المفتي مع عمرو دياب





وحصد كليب "الدنيا بترقص" الذي شاركت به هدى المفتي والتي تعمل عارضة أزياء، أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه على عدد من المنصات الإلكترونية وأبرزها "يوتيوب".





وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن هدى المفتي في السطور التالية:





تخرجت هدى المفتي صاحبة الـ26 عاماً من كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي، لتبدأ مشوارها كموديل بالإعلانات منذ عامها الـ17.





انطلقت هدى المفتي في مجال التمثيل للمرة الأولى عن طريق الصدفة من خلال مسلسل "هذا المساء" عبر تجسيد شخصية فتاة تسمى "نادين"، وهو من إخراج تامر محسن.





شاركت هدى المفتي في العديد من الأعمال الدرامية مثل "لدينا أقوال أخرى"، و"كأنه امبارح"، وكانت انطلاقتها الكبرى، مشاركتها مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام.





كما قدمت هدى المفتي العديد من الأعمال السينمائية، مثل "رأس السنة" حيث تباينت أدوارها، وتعددت لتقدم "بنات ثانوي" و"ديدو" كما شاركت كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلم "كيرة والجن".





وأثارت هدى المفتي الجدل في أحيان عدة، من خلال تصريحاتها المتعلقة بالزواج، حيث أكدت رفضعها الزواج بسبب عدم قدرتها على تحمل المسؤلية.





وفاجأت هدى المفتي جمهورها حول علاقتها المتوترة والسيئة بوالدتها حيث تعتبر أن شقيقتها هي أكبر شخص لها داخل المنزل، لتتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشرت هدى المفتي صورة لها على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" لقميص كتب عليه ألفاظ يتم تداولها على ألسنة المتحرشين، لتنهال عليها التعليقات السلبية والمهاجمة لها.



