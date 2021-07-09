عبير موسى: تونس تعيش أزمة تهدد استقرارها بسبب الإخوان (فيديو)

قالت النائبة التونسية عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، إن الواقع التونسي يشهد أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة والسياسية المتوترة، والاجتماعية المهددة، نتيجة حكم الإخوان الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسي.



وأضافت "عبير" خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن هذه الأزمة الدستورية تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها، لكننا ننتظر قرارًا من رئيس الجمهورية لوضع حدًا للإخوان ومحاسبتهم وإرجاعهم إلى حجمهم الطبيعي؛ كي تعود لتونس عافيتها.



وأكدت رئيس الحزب الدستوري الحر، أن حزبها الذي يناضل من أجل تونس، سوف يتصدى لكل محاولات تغييب الوطن، وسيعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب: "ستنتصر تونس بإذن الله".

