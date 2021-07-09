ميسي أولًا.. ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل النهائي المُرتقب

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية يوم الأحد 11 يوليو 2021 إلى إستاد ماركانا في البرازيل لمتابعة نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين والمقرر إقامتها في الثانية صباحا بتوقيت مصر والساعة الثالثة صباحا بتوقيت السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ولا يحمل كلا المنتخبين الرقم القياسي في عدد الالقاب القارية التي تمتلكها أوروجواي بواقع 15 مرة مقابل 14 مرة للأرجنتين و9 مرات للبرازيل.

وتعد تلك المرة الرابعة التي تجمع فيها المباراة النهائية بين الغريمين اللدودين، حيث فازت الأرجنتين في نهائي عام 1937 مقابل فوزين للبرازيل عامي 2004 و2007.

ويطمح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل أربعة أهداف وصناعته خمسة أهداف، حيث يتصدر ترتيب الهدافين ويعد صاحب أفضل التمريرات الحاسمة في البطولة.

ومن المحتمل أن تكون فرصة إحراز اللقب القاري قد تكون الاخيرة لميسي، حيث أنه بلغ عامه الرابعة والثلاثين وقد يكون مونديال قطر 2022 آخر بطولة كأس عالم له.

ولم تبتسم المباريات النهائية للبرغوث الارجنتيني حتى الآن، حيث خسر نهائي كوبا أمريكا أعوام 2007 أمام البرازيل و2015 و2016 أمام تشيلي بالإضافة إلى خسارة نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا.

ويستطيع ميسي دخول التاريخ أيضا من باب آخر بالإضافة إلى إمكانية إحراز لقبه القاري الأول، حيث يسعى لتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف له في قارة أمريكا الجنوبية لأنه يملك حاليا 76 هدفا دوليا ويحتاج إلى هدف واحد لمعادلة رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

ويرصد الفجر الرياضي ترتيب أفضل هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021 قبل المباراة النهائية للبطولة:

1 - ليونيل ميسي (الأرجنتين –4 أهداف)

2 - جيانلوكا لابادولا ( بيرو –3 أهداف)

3 – لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين –3 أهداف)

4 - ادينسون كافاني ( أوروجواي – هدفين)

5 - أيرتون بريسيادو (الإكوادور – هدفين)

6 - أنخيل روميو (باراجواي – هدفين)

7 - إروين سافيدرا (بوليفيا – هدفين)

8 - اليخاندرو جوميز (الأرجنتين – هدفين)

9 - اندري كاريلو (بيرو – هدفين)

10 - نيمار (البرازيل – هدفين)

11 - لويس دياز (كولومبيا – هدفين)

12 - لوكاس باكيتا (البرازيل – هدفين)

13 - إدواردو فارجاس (تشيلي – هدفين)