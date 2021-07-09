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الفقي: جيهان السادات شاركت في تشكيل أسطور الرئيس السادات بنسبة 70%

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل جيهان السادات، كان لها دور اجتماعي ودور تاريخي.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جيهان السادات شاركت في تشكيل أسطور الرئيس السادات بنسبة 70%.

وأشار إلى أنها كانت تعتقد أنها يجب أن تكون رائدة اجتماعية، مؤكدًا أن قصة غير جيهان السادات من أم كلثوم قصة مصطنعة.

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