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أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى المبارك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:33 م
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
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يتساءل الكثيرون عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة مع قرب عيد الأضحى المبارك، والذي يشهد إقبلاً كبيراً لشراء الأضحيات وتوزيعها.

أسعار اللحوم

وأعلنت وزارة الزراعة توفير كميات كبيرة من لحوم الأغنام والماعز والعجول، إلى جانب الاستعداد التام لعيد الأضحي المبارك، وتوفير جميع مستلزمات البيت المصري.

أسعار اللحوم البلدي

ويزداد طلب المواطنين على أسعار اللحوم البلدي والتي هي على رأس أولوياته، حيث ان كيلو لحم الخروف بالمنفذ سجل 60 جنيها فقط، وكيلو لحم العجالي58.

رقابة الأطباء على اللحوم

وأوضحت الوزارة أن الحيوانات التي في حوزتها تخضع لرقابة الأطباء، وجميع الحيوانات تتغذى على ألياف طبيعية، مشيرة إلى المنافذ توفر أيضا اللحوم السوداني بأسعار أقل.

أسعار اللحوم الكندوز والضاني

وبلغت أسعار اللحم الكندوز 105 جنيهات للكيلو، وسعر الضاني 110 جنيها للكيلو، حيث أكدت وزارة الزراعة توافر كميات كبيرة للمواطنين، قبل عيد الأضحى.

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