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نهائي يورو 2020 - إنجلترا تسعي لكتابة التاريخ.. وإيطاليا تستهدف التتويج باللقب الثاني

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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 يسعي منتخب إنجلترا لاقتناص أول لقب له بكأس أمم أوروبا في تاريخه عندنا يواجه المنتخب الإيطالي في نهائي يورو 2020، ولكن كفة التاريخ تميل إلى إيطاليا، فهل ينجح منتخب الأسود الثلاثة بكتابة صفحة جديدة لهم في تاريخ اليورو؟!.


موعد المباراة”
ينتظر عشاق كرة القدم نهائي مثير يجمع بين منتخب إيطاليا ومنتخب أنجلترا، في يوم الأحد المقبل الموافق 11-7-2021، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات علي ملعب ويمبلي. 

القنوات الناقلة”
و سوف تذاع المباراة علي قنوات beIN sports HD 1 MAX ، beIN sports HD 2 MAX و beIN sports 4K.

تاريخ مواجهات المنتخب الإيطالي والإنجليزي
التقي منتخب إنجلترا بمنتخب إيطاليا في 27 مباراة علي مستوي جميع البطولات، وكان الأفضلية للمنتخب الإيطالي، حيث فاز في 10 مباريات. بينما فاز منتخب إنجلترا 8 مرات، وغلب التعادل بينهم في 9 مرات.
 
و واجه المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية مرتين فقط: المرة الأولي كانت عام 1980 في دور المجموعات، وفاز المنتخب الإيطالي بهدف مقابل لا شئ، في الدقيقة 79 عن طريق المدير الفني السابق لمنتخب مصر “ماركو تارديلي”. 

بينما المرة الثانية كانت عام 2012  في ربع النهائي وغلب التعادل السلبي في المباراة حتي وصلت للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، وكان للمنتخب الإيطالي الأفضلية فيها حيث سددت ال4 ركلات بنجاح ولم تنجح إنجلترا سوي تسديد ركلتين فقط، لتنتهي المباراة لصالح إيطاليا 4-2.

تاريخ إيطاليا في بطولة الأمم الأوروبية 

شارك المنتخب الإيطالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية 11 مرة، ونجح في الحصول علي اللقب في النسخة الثالثة عام 1968 على حساب منتخب يوغسلافيا وكان المنتخب الإيطالي هو المستضاف لهذه البطولة، وهذه المرة الوحيدة الذي حصل فيها على اللقب.
 
وكان المنتخب الإيطالي وصيفاً مرتين، عام 2000 وعام 2012. وصعد للمركز الثالث مرة واحدة عام 1980 ، بينما صعد للمركز الرابع عام 1988.

تاريخ إنجلترا في بطولة الأمم الأوروبية

لم يكن تاريخ إنجلترا حافلاً بكأس الأمم الأوروبية حيث تم إقصائهم في دور الـ 16 من قبل أيسلندا في نهائيات فرنسا عام 2016 . وأيضًا عامي ( 1980 و 1988 و 1992 و 2000 ) لم يتجاوزوا مرحلة المجموعات. 

ولكنهم نجحوا في الحصول على المركز الثالث في النسخة الثالثة للبطولة عام 1968، وتعد هذه المباراة هي أفضل اداء للمنتخب الإنجليزي في البطولة، ووصلوا للنصف النهائي مرة عام 1996 ولكنهم خسروا أمام المانيا بركلات ترجيح .

بينما وصلوا للربع النهائي مرتين: المرة الأولي عام 2004 وخسروا أمام البرتغال بركلات الترجيح، وكانت المرة الثانية عام 2012 وأنتهت المباراة لصالح أوكرانيا بركلات ترجيح إيضاً.

فهل تنجح إيطاليا في إعادة اللقب الغائب منذ 53 سنة ام يكون لإنجلترا الحافز الأكبر للحصول على اللقب للمرة الأولي في تاريخهم؟..الإجابة سوف نراها الأحد المقبل في استاد ويمبلي.

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يورو 2020 كأس امم أوروبا امم أوروبا إيطاليا إنجلترا

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