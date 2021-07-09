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خالد عكاشة يوضح سر حياد بعض المواقف الدولية في أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان كلمة مصر في جلسة مجلس الأمن بخصوص السد الإثيوبي جاءت قوية معبرة كاشفة لسير عملية المفاوضات بشأن السد.

وأشار "عكاشة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الكلمة المصرية أوضحت نقاط الإخفاق في سير المفاوضات أمام المجتمع الدولي، معلقا: "حددنا شكل ومصدر تعطيل سير المفاوضات".

وأضاف أن الكلمة المصرية أوضحت حجم القلق المصري وسعي الدولة للتوصل لإتفاق ملزم قانوني بشأن السد، لافتا إلى أن كلمات أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة أمس تتراوح ما بين الحيادية، والتوازن، والبعض منها كان سلبيا، معتبرا أن السبب في مجيىء بعض الخطابات سلبية أن الدول أصحاب هذه الكلمات السلبية منخرطة في ازمات أنهار تخصها، ولا تريد أن يتورط مجلس الأمن في إتخاذ موقف فاعل في قضية مثل قضية نهر النيل فتصبح سابقة يمكناستخدامها فيما بعد.

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جلسه مجلس الامن السد الإثيوبي

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