حالة الطقس غداً السبت 10-7-2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق 9 يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غدا





وتوقعت "الأرصاد" أن تشهد البلاد غداً السبت ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، مع وجود شبورة مائية.





الطقس المتوقع غدا السبت





وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على الطرق5 الزراعية والصحراوية، حيث من المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية، مناشدة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.





منخفض الهندي الموسمي





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي ما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، مشيرةً إلى أن طقس الغد حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية.





طقس غد السبت





وأشارت الهيئة إلى أن طقس غد السبت يكون معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء، خلال فترات الليل، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة غدا





القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



