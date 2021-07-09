دبلوماسي سابق عن جلسة مجلس الأمن: "ملحمة دبلوماسية بكل المقاييس"



علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا إنها كانت كلمة مهمة وشاملة وتاريخية.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت جلسة ماراثونية في مجلس الأمن، وكانت معركة دبلوماسية رفيعة المستوى.



وأشار إلى أن هناك عمل مشترك منسق بين الخارجية المصرية والخارجية السودانية وتنسيق مع الجامعة العربية مما أخرج ملحمة دبلوماسية بكل المقاييس في فترة من أخطر وأهم لحظات مصر التاريخية، مؤكدًا أن الرؤى كانت واضحة خلال جلسة مجلس الأمن بالأمس.

