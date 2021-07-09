Advertisements

دبلوماسي سابق عن جلسة مجلس الأمن: "ملحمة دبلوماسية بكل المقاييس"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا إنها كانت كلمة مهمة وشاملة وتاريخية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت جلسة ماراثونية في مجلس الأمن، وكانت معركة دبلوماسية رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن هناك عمل مشترك منسق بين الخارجية المصرية والخارجية السودانية وتنسيق مع الجامعة العربية مما أخرج ملحمة دبلوماسية بكل المقاييس في فترة من أخطر وأهم لحظات مصر التاريخية، مؤكدًا أن الرؤى كانت واضحة خلال جلسة مجلس الأمن بالأمس.

أخبار تهمك

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي