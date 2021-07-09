زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 490 الف طن في ابريل الماضي

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو 3 ملايين و831 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، مقابل 3 ملايين و341 ألف طن فى شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 490 ألف طن.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى تراجع في المقابل ليسجل نحو مليوني و118 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليونى و143 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 25 ألف طن.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت قيمة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى نحو 4 ملايين و392 ألف طن فى شهر إبريل الماضي، فيما كانت قيمة الإنتاج قد بلغت 3 ملايين و319 ألف طن فى شهر ابريل لعام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و73 ألف طن.

وبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو مليوني و447 ألف طن في شهر ابريل الماضى، بينما كان الإنتاج قد بلغ مليونى و574 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 127 ألف طن.

وفى مارس الماضي ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.