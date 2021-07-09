Advertisements

زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 490 الف طن في ابريل الماضي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

اعلن الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع  الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ليصل إلى  نحو 3 ملايين و831 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، مقابل 3 ملايين و341 ألف طن فى شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 490 ألف طن.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى تراجع في المقابل ليسجل نحو مليوني و118 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليونى و143 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 25 ألف طن.

 

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت قيمة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى نحو 4 ملايين و392 ألف طن فى شهر إبريل الماضي، فيما كانت قيمة الإنتاج قد بلغت 3 ملايين و319 ألف طن فى شهر ابريل لعام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و73 ألف طن.

 

وبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو مليوني و447 ألف طن في شهر ابريل الماضى، بينما كان الإنتاج قد بلغ مليونى و574 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 127 ألف طن.

 

وفى مارس الماضي ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الغاز الطبيعي استهلاك المحلي للغاز الطبيعي

أخبار تهمك

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ 18 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإحصاء": تراجع استهلاك البترول والغاز الطبيعي إلى 5 ملايين طن

"الإحصاء": ارتفاع إنتاج البترول والغاز إلى 7 ملايين و175 ألف طن

تراجع معدلات استهلاك البوتاجاز إلى 333.9 ألف طن خلال ديسمبر

"الإحصاء": تراجع معدلات استهلاك الغاز والسولار خلال مارس الماضي

ارتفاع الإنتاج المحلي من البوتاجاز إلى 168 ألف طن في يوليو

"الإحصاء": انخفاض الإنتاج المحلي من البترول إلى 6628 ألف طن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي