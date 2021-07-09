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المنتخب الأولمبي يخوض مرانه بحضور مجاهد وفينجادا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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انطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبي المغلق قبل السفر للمشاركه في نهائيات اولمبياد طوكيو 2020.

وبدء التجمع في الثانيه ظهر اليوم ثم تناول اللاعبون الغذاء ثم خضع الجميع لمسحة طبية للكشف عن كورونا وبعدها التوجه إلي الملعب الفرعي لاستاد القاهره لأداء المران في السادسه مساء.

وحرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الشواربي عضو الاتحاد علي الحضور لفندق الاقامه والاطمئنان علي انطلاق المعسكر وكذلك التاكيد علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وحرص فينجادا المدير الفني لاتحاد الكره علي التواجد في المران ورحب به الكابتن شوقي غريب المدير الفني وقدمه للاعبين لالقاء كلمه للاعبين.

ووجه فينجادا كلمته للاعبين واكد لهم انهم جيل متميز ولديه القدره علي تحقيق انجاز في طوكيو واكد لهم ان معهم جهاز فني متميز 
وقال ان الفريق الذي فاز علي البرازيل وتعادل مع كوريا في نوفمبر الماضي لديه القدره علي تحقيق انجاز.

واستعاد معهم ذكريات قيادة منتخب البرتغال في اتلانتا في وجود نجوم مميزين، ثم وجه شوقي غريب كلمه للاعبين اكد خلالها علي ضرورة التركيز في الملعب فقط وايضا الحرص علي الالتزام بتعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين.

ثم القي الدكتور أيمن كلمة أكد فيها علي ضرورة الحرص بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم تناول اي ادويه الا بمعرفته  وكذلك الالتزام بارتداء الكمامه غالبية الوقت.

وحرص محمد الشواربي عضو اللجنه الثلاثيه علي حضور المران
ومن المقرر ان يخضع اللاعبون في المعسكر لثلاث مسحات طبيه قبل السفر الي اليابان حيث تم عمل المسحه الاولي اليوم واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع

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الكلمات المفتاحية

في أولمبياد طوكيو شوقي غريب اجراءات إحترازية

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