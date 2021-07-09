وزير التعليم : كثيرا من الطلاب قاموا بغش إجابات امتحانات الغير مضافة للمجموع









قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح له عبر جروب يوميات المعلم المصري:نهتم كثيرا بالتابلت ونخشى من الغش ونحن جميعا نعلم ان الغش للاسف يحدث لاعوام طويلة بدون تابلت عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث وسماعات مخفية في الملابس وموبايلات يتم القاؤها من اسوار المدارس والعديد من الحيل الاخرى وهذه آفة مجتمعية علينا جميعا الانتباه لها لان الامتحانات يجب ان تكون لتقييم التحصيل فقط وبعدالة ونزاهة وليست معركة حربية كما اصبحت هذه الايام للاسف الشديد.



وأضاف الوزير: طلب منا الكثيرون ان نيسر امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وسمحنا بحلها منزليا …. ثم ماذا حدث؟ الغالبية تغش الحلول وتعتمد على اجابات تباع في كل مكان! ولا دخل للتقنيات في هذا وانما لب القضية في فهم ماذا نريد من التعليم … هل هو التعلم فعلا ام الدرجات حتى لو لم نستحقها او نجتهد في سبيلها؟



واختتم: اترك الامر لكم للتفكر قبل الاعتقاد بان التابلت هي وسيلة الغش …. التابلت وسيلة تعلم رائعة إن كنا حقا نريد ذلك ….اما الغش فهو انعكاس لفهم خاطئ عند الكثيرين.