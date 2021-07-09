Advertisements

وزير التعليم : كثيرا من الطلاب قاموا بغش إجابات امتحانات الغير مضافة للمجموع

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements




قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح له عبر جروب يوميات المعلم المصري:نهتم كثيرا بالتابلت ونخشى من الغش ونحن جميعا نعلم ان الغش للاسف يحدث لاعوام طويلة بدون تابلت عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث وسماعات مخفية في الملابس وموبايلات يتم القاؤها من اسوار المدارس والعديد من الحيل الاخرى وهذه آفة مجتمعية علينا جميعا الانتباه لها لان الامتحانات يجب ان تكون لتقييم التحصيل فقط وبعدالة ونزاهة وليست معركة حربية كما اصبحت هذه الايام للاسف الشديد.

وأضاف الوزير: طلب منا الكثيرون ان نيسر امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وسمحنا بحلها منزليا …. ثم ماذا حدث؟ الغالبية تغش الحلول وتعتمد على اجابات تباع في كل مكان! ولا دخل للتقنيات في هذا وانما لب القضية في فهم ماذا نريد من التعليم … هل هو التعلم فعلا ام الدرجات حتى لو لم نستحقها او نجتهد في سبيلها؟

واختتم: اترك الامر لكم للتفكر قبل الاعتقاد بان التابلت هي وسيلة الغش …. التابلت وسيلة تعلم رائعة إن كنا حقا نريد ذلك ….اما الغش فهو انعكاس لفهم خاطئ عند الكثيرين.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ 18 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي