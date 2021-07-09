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صلاح حليمة: لمصر الحق في الدفاع الشرعي عن مقدراتها المائية في هذه الحالة (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:00 م
شيماء حسن
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مندوبي الدول الذين حضروا جلسة مجلس الأمن أكدوا أن هناك اتجاها عاما نحو ضرورة التوجه وجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة باتفاق مع القوانين والاتفاقات الدولية وإعلان المبادئ.

وأضاف "حليمة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الأمر الثاني هو أن هناك اتفاقا شاملا وجامعا من الحضور على رفض التصرفات الأحادية التي تفرض أمرًا واقعًا، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا بينهما على ضرورة تولي الاتحاد الإفريقي للمفاوضات.

وعن خطاب سامح شكري، وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، قال إن خطاب وزير الخارجية كان شاملا جامعا للجوانب القانونية والفنية والسياسية في مواجهة المرحلة الحالي، مؤكدًا أن الرسالة كانت واضحة بتمسك مصر بخط المفاوضات والتوصل لاتفاق قانوني ملزم وفقًا للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لديه مسئولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وعليه الاعتراف بأن الموقف الأثيوبي وتصرفاته الأحادية تهدد السلم الأمن الدولي وكذلك حياة دولتي المصب، مستطردًا "أعتقد أن إذا لم يصل مجلس الأمن لهذا الهدف المنشود فإن مصر لديها الحق في الدفاع الشرعي المنصوص عليه عن حقوقها ومقدراتها".

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