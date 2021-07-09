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تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:01 م
عيد الأضحى 2021
عيد الأضحى 2021
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عيد الأضحى 2021 .. يترقب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الوقوف بعرفة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ثاني أعياد المسلمين.

موعد عيد الأضحى 2021

وقالت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، إنه لم تثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو.

أول أيام عيد الأضحى 2021

وأوضحت المحكمة أن يوم غد السبت هو المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

عيد الأضحى 2021 وتحري رؤية الهلال

ودعت المحكمة العُليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة ال29 من شهر ذي القعدة الموافق 9 يوليو 2021.

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