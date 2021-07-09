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العثور على جثة بإدعاء الغرق أسفل كوبري 30 يونيو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على جثة شخص غارق أسفل كوبري 30 يونيو.

استقبل مستشفى الزهور ببورسعيد، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "س.و.م.ا"، 20 عامًا، من محافظة الشرقية، جثة هامدة، بإدعاء غرقه على محور شادر عزام أسفل كوبرى 30 يونيو.

تحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

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