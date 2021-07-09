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مقدم البلاغ ضد صاحبة "سيشن الكلب": "هى لم تخطىء في حقي عشان اتنازل عن البلاغ"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المحامي أيمن محفوظ، مقدم البلاغ ضد صاحبة جلسة التصوير مع الكلب، إنه يجب ترسيخ فكرة عدم إهانة أي إنسان حتى لو كان مجرما، معربا عن تقديره لاعتذار صاحبة جلسة التصوير عن الجلسة.
وأشار "محفوظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجميع معرض للخطأ، ولكن الأهم هو معرفة الخطأ وعدم تكراره، مضيفا أن ما فعلته صاحبة جلسة التصوير هو إهانة للجنس البشري بأكمله، وإهانة للرجال والنساء.
وأضاف أن اللهث وراء الشهر لا يجب أن يكون مبررا للسخرية من شيىء، معلقا: "الزواج لا يجب أن يكون مجال للسخرية، فهو ميثاق غليظ"، موضحا أنه تقدم ببلاغ ضد صاحبة جلسة التصوير لأنها ارتكبت أخطاء جسيمة.
وعن تراجعه عن البلاغ الذي قدمه ضد صاحبة جلسة التصوير، عقب، "هى لم تخطىء في حقي عشان اتنازل عن البلاغ، وقد تستخدم المحكمة معاها الرأفة وتثمن اعتذارها".

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