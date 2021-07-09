Advertisements

التعليم: امتحانات الثانوية العامة في 2022 إلكترونية بالكامل

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
طمئنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحة يوميات المعلم المصري: جميع التعليمات الخاصة بالامتحان سوف يشرحها المراقبون غدا فيً اللجان.

وأضافت الوزارة: سنعمل معا خطوة خطوة حتى نحقق الحلم بتعليم راقي وعدالة في التقييم وان شاء الله تكون الامتحانات القادمة في ٢٠٢٢ الكترونية بالكامل ومؤمنة بنسبة ١٠٠٪؜ باذن الله.

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم 6 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

08:00 م

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي