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التعليم: امتحانات الثانوية العامة في 2022 إلكترونية بالكامل
الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:06 م
ريما خليفة
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طمئنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحة يوميات المعلم المصري: جميع التعليمات الخاصة بالامتحان سوف يشرحها المراقبون غدا فيً اللجان.
وأضافت الوزارة: سنعمل معا خطوة خطوة حتى نحقق الحلم بتعليم راقي وعدالة في التقييم وان شاء الله تكون الامتحانات القادمة في ٢٠٢٢ الكترونية بالكامل ومؤمنة بنسبة ١٠٠٪ باذن الله.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحة يوميات المعلم المصري: جميع التعليمات الخاصة بالامتحان سوف يشرحها المراقبون غدا فيً اللجان.
وأضافت الوزارة: سنعمل معا خطوة خطوة حتى نحقق الحلم بتعليم راقي وعدالة في التقييم وان شاء الله تكون الامتحانات القادمة في ٢٠٢٢ الكترونية بالكامل ومؤمنة بنسبة ١٠٠٪ باذن الله.
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