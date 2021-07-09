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ننشر خريطة جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 بشعبتيها العلمية والأدبية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:04 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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امتحانات الثانوية العامة 2021 .. ساعات قليلة تفصلنا على تأدية طلاب الشهادة الثانوية للامتحانات التي تأتي في ظروف صحية صعبة، بسبب انتشار كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر، لأنها هي الفاصلة لمستقبل الطلبة، كما تحدد مستقبل كل فرد منهم، إلى جانب حالة الذعر التي تسببها لأبناء الطلبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى الثاني من أغسطس المقبل.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2021

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجارى، بطلاب الشعبة العلمية ويؤدى طلاب الشعبية الأدبية الامتحان الأحد 11 يوليو.

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021

وننشر عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة حرصاً على مستقبل أبنائنا وإراحة أولياء أمورهم، في السطور التالية:

أولاً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"

السبت 11 يوليو امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 15 يوليو الجغرافيا.

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.

الأحد 25 يوليو التاريخ.

الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

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ثانياً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي"

السبت10 يوليو 2021 اللغة العربية.

12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

17 يوليو الكيمياء.

24 وليو بالفيزياء.

26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

 الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.

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الإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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