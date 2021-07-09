محمد موسى ناعيًا السيدة جيهان السادات: وداعًا أم الأبطال

نعى الإعلامي محمد موسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وفاتها المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.



وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الحزن خيم على قطاع كبير من المصريين بسبب وفاة السيدة جيهان السادات، وحرص عدد كبير من المصريين والأشقاء العرب، على وداع السيدة الراحلة، من خلال هاشتاج حمل اسمها تصدر قوائم ترند تويتر، دعوا لها بالرحمة والمغفرة وأكدوا على أنها كانت وجها مشرفا للمرأة المصرية.



وتابع الإعلامي محمد موسى، أن السيدة جيهان السادات، أظهرت للعالم الوجه المشرف للمرأة المصرية، ومثلت نموذجا نشط وفاعل فى الخدمة العامة، خالص العزاء لأسرتها ومحبيها"، قائلًا: "رحم الله رفيقة بطل الحرب والسلام، رحم الله الجميلة الذكية الوقورة العظيمة، عظيمة من عظيمات مصر الأصيلة ووجه مشرف للمرأة المصرية، أسكنها الله فسيح جناته".. البقاء لله فى أم الأبطال التي كانت رمزا من الرموز المشرفة للمرأة المصرية".

