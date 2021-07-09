موسى: كل الخيارات متاحة حال استمرار التعنت الإثيوبي ضد مصر

قال الإعلامي محمد موسى، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي أكد على مدى التمسك المصرى بانتهاج الأسلوب السلمى لحل هذه الأزمة ووضع مجلس الأمن الدولى أمام مسئولياته للحفاظ على الأمن والسلم العالميين بالإضافة لتحميله المسئولية كاملة فى حالة تدهور الأوضاع فى المنطقة من جراء عدم حل هذه الأزمة.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أن مصر لا تمانع في استئناف المفاوضات ويمكن أن تتيح فرصة أخرى وأخيرة لإنجاح العملية التفاوضية فى إطار زمنى محدد حتى نثبت للمجتمع الدولى أن الخيار السياسى لا يزال هو خيارنا الأول بالرغم من كل العقبات التي يثيرها التعنت الإثيوبي الذي لازلنا نأمل أن يتغير إلى الأفضل.



وتابع: "في حالة وصول المفاوضات المنتظرة إلى طريق مسدود، فتأكدوا أنه في هذه الحالة سوف تكون كل الخيارات مفتوحة وستكون مصر فى هذه الحالة قد استنفذت كافة الوسائل والسبل للحل السلمى لأزمة السد الإثيوبى على المستويين الإقليمى والدولى.. متقلقوش مياه النيل في أيد أمينه ولن يستطيع مخلوق استقطاع نقطة مياه من مياهنا في نهر النيل".

