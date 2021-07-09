إبراهيم عيسى عن رحيل السيدة جيهان السادات: "التاريخ سيقدر عطائها ومواقفها الوطنية"

نعى الإعلامي إبراهيم عيسى، وفاة السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة": " مصر ودعت السيدة جيهان السادات في مشهد تاريخي، وكانت لحظة تاريخية عندما شيعت مصر جثمانها".



وأضاف "مصر فقدت سيدة عظيمة سيدة لمصر لم تكن سيدة عادية منذ اليوم وكانت امرأة وسيدة متميزة وامرأة مصرية خالصة ببعض خصال هدى شعراوي وصفية زغلول وتحمل رائحة نضال المرأة المصرية".



وتابع " التاريخ سيقدر عطاء السيدة جيهان السادات ومواقفها الوطنية، وهي تزوجت من بطل الحرب والسلام رغم أنه أكبر منها بعدة سنوات".



واستطرد "رغم الفروق في السن والوضع الاجتماع إلا أن جيهان السادات أصرت على الزواج من بطل الحرب والسلام، كانت مؤمنة بنشاط زوجها السياسي".



وأشار إلى أن الجماعات الإسلامية انزعجت من منح السيدة جيهان السادات لقب السيدة الأولى، مؤكدًا أنها شاركت في الأعمال العامة واستردت حق المرأة المصرية.

