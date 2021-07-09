«مستقبل وطن» ينظم دوري للكرة الخماسية في إهناسيا ببني سويف (صور)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إهناسيا ببني سويف برئاسة الدكتور عماد عبدالفتاح البنا، القائم بأعمال أمين الحزب بمركز إهناسيا، دوري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 38 فريقًا من جميع الوحدات الحزبية بمدينة إهناسيا وقرى المركز.



وبدأت منافسات الدوري، الأحد الماضي، بعد تقسيم الفرق الـ38 إلى مجموعتين، الأولى ضمت 18 فريقًا، جرت منافساتها على ملعب مركز شباب إهناسيا، والثانية ضمت 20 فريقًا، وجرت منافساتها على ملعب مركز شباب قرية المماليك.



وأسفرت نتائج المباريات عن صعود 16 فريقًا للدور الثاني "دور الـ16"، هي: إهناسيا (7) والنويرة (1) والنويرة (2) وننا (1) وننا (2) وبراوة وعزبة رمزي وعزبة الديابة والعواونة ومنشأة الامراء (5) ومنشأة الامراء (6) ومنيل هاني ومنشأة البديني وقـاي ومعصرة نعسان والمماليك.



وأسفرت نتائج المباريات الأربعة الأولى، التي جرت منافساتها، اليوم الجمعة، بدور الـ16 عن فوز النويرة (2) على فريق ننا (1) بهدف نظيف، وفوز براوة على ننا (2) بضربات الجزاء الترجيحية، وفوز فريق إهناسيا (7) على النويرة (1) بهدف نظيف، وفوز عزبة الديابة على فريق عزبة رمزي بخمسة أهداف مقابل 4 أهداف.



وتُستكمل باقي مباريات دور الـ16 في الخامسة مساء، غدًا السبت، بملعب مركز شباب إهناسيا، بمباريات: (منيل هاني × البديني) و(قاي × العواونة) و(معصرة نعسان × م الامراء 6) و(كوم الرمل × المماليك).



وأكد الدكتور عماد عبدالفتاح البنا، القائم بأعمال أمين حزب مستقبل وطن بمركز إهناسيا، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة للإشراف على تنظيم دوري الكرة الخماسية، ضمت في عضويتها كلا من: ابراهيم عبد المنعم، امين التنظيم واحمد حنفى محمود، امين الشباب واحمد عبد الرؤف، امين العمل الجماهيرى وشعبان عيد خليفة، مدير ادارة شباب بإهناسيا، بمشاركة تحكيمية لعددًا من حكام منطقة بني سويف لكرة القدم.



وأضاف، أن دوري الكرة الخماسية، يأتي إنطلاقًا من إهتمام حزب مستقبل وطن بممارسة الرياضة والقيام بواجبه المجتمعي نحو المواطنين وشباب الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، وبرعاية النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف النائبة منى عبد الله امين التنظيم.

