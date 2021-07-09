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خبير استراتيجي: إثيوبيا تتعامل في ملف سد النهضة "بعجرفة"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مصر والسودان ليستا ضد التنمية في إثيوبيا لكن دون المساس بحقوق دول الجوار وبما يتوافق ويتصالح مع جميع الدول ومن خلال اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وتابع "سعداوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم،أن الجانب المصري يتعامل بشكل أخلاقي ودبلوماسي في ملف السد الإثيوبي، في المقابل نرى الأسلوب المتعجرف من الجانب الإثيوبي الذي يصر على التعنت وتهرب من الجلوس على مائدة المفاوضات.

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك حالة من الإصرار والتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي ضد مصر والسودان وهو ما لم تقبله القيادتين، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تعلم معنى حسن الجوار وتنتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية للهيمنة على المنطقة.

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