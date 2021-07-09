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القلق والخوف يسيطر علينا.. ائتلاف اولياء امور مصر يرصد مخاوف الطلاب قبل الامتحانات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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كشفت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، عن كواليس أول ليلة امتحان بالثانوية العامة في زمن فيروس كورونا قضوها الطلاب وأولياء الأمور.


وقالت داليا، في تصريحات صحفية ا، إن القلق والتوتر والخوف كان يخيم على أولياء الأمور من الأمهات استعدادا لأول امتحان في الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، في ظل فيروس كورونا.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة ائتلاف اولياء امور مصر، في فيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "انا كأم القلق والخوف هيموتنى على اولادى ربنا يستر ويجبر بخاطرهم ويديهم على اد كرمه يارب.

وأضافت ولي أمر: ".انا ابني ادبي ولسه بعد بكره إن شاء الله بس قلبي واجعني جدا من خوفه هو شخصيا وتوترة
واستكملت ولي أمر: " شغلي الشاغل اني اهون عليه واحسسه إن الموضوع أهون من اللي في خياله خاصة إن انا كأم راضية بقضاء الله ومتأكده إن اللي رب العالمين كاتبهوله هو افضل اختيار حتى لو مش راضيين تمام الرضا عنه وأكيد ابني وسعادته عندي بالدنيا كلها


واضافت الحزاوي إن الأسرة عليها عليها تهيئة المناخ الهادئ المذاكرة، كما يجب على الأهل تشجيع أبنائهم وإعطائهم الدفعه المعنوية التى تعزز ثقة الطالب بنفسه الاهتمام التغذية الصحية، والنوم في وقت مناسب ولا ينسوا وجبة الفطار لما لها من اهمية. واستكملت الحزاوي تذكير الطلاب بضرورة حل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وتسليمها غدا في اللجنة.

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