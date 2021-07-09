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لأول مرة.. جيهان السادات تكشف الصدمة الخطيرة في حياتها (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:37 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "العربية"، لقاء سابق للسيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحدث خلاله عن أهم المحطات في حياتها مع الزعيم الراحل.
وقالت "السادات"، إنها تحب العمل رغم كبر سنها، ولا تشعر بأي تعب عندما تسافر وتلقي محاضرات، حيث أنها تنظر للعمل بأنه رسالة ولهذا لا تمل منه.

ووصفت وفاة الرئيس الراحل السادات بـ "الصدمة الخطيرة"، قائلة: "كنا بنكمل بعض، ولكن حاولت أن أخرج من عباءة السادات بعد وفاته، وقررت مواجهة الدنيا كلها"، لافتة إلى أنها مازالت حزينة على وفاة السادات ولكنه وافق والجميع سيرحل، مضيفة: "وقتي كان لازم يكون فائدة".

وأكدت أن السادات لا يحتاج لأحد يدافع أو يبرر مواقفه ولا حتى زوجته نفسها، لافتة إلى أن السلام مع إسرائيل كان لحماية مصلحة مصر، مضيفة: "هيجي اليوم اللي الفلسطنيين يقتنعوا بما فعله أنور السادات ويفعلوه مثله"، مشددة على أهمية اتحاد حركتي فتح وحماس لمصلحة فلسطين.

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