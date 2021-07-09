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الزراعة : إنشاء قاعدة محددة للقطاع الفلاحي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة بدأت في إنشاء قاعدة بيانات محددة للقطاع الفلاحي وكيف أصبحت الجمعية الزراعية كيان متكامل لإعانة الفلاح على التحول الرقمي.

وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن الوزارة بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق برنامج المساعد الذكي للفلاح الذي يمكن من خلاله الاستفسار عن الأسعار والتعرف على المناخ الزراعي.
وأكد معاون وزير الزراعة، أنه يمكن من خلاله تصوير النبات والكشف عن الأمراض ومعرفة التوصية اللازمة من خلال الذكاء الاصطناعي وهو ما يعتبر نقلة نوعية للفلاح وجهوده إلى التحول الرقمي.


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