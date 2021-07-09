غدا.. انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة لشعبة العلمي في الدقهلية



وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، تكون الامتحانات بداية من 10 يوليو وحتي 2 أغسطس 2021.



تنطلق غدا امتحان اللغة العربية لشعبة العلمي " علوم ورياضة " والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبه.ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.اوضح محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة مقسمين الى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبه ادبى بالإضافه الى ٣٨٤ دبلومه امريكية وان عدد اللجان ١٦٤ لجنه سير امتحانيه منها ١٦٠ لجنه امتحانيه للطلبه المنتظمين والمنازل..وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان جميع المدارس بالمحافظة مستعدة لإستقبال 47670 من الطلاب لأداء امتحانات الدور الأول لإمتحانات الثانويه العامه لهذا العام الدراسى وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.أشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظةوالتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للإستخدام وقت الحاجة مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الإمتحانات بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها..وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات.