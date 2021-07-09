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رسميا.. لوتس تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "Emira"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:46 م
لوتس Emira
لوتس Emira
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أعلنت شركة لوتس بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الجديدة "Emira،" حيث ستكون آخر سيارة بمحركات وقود من الشركة.

تتميز السيارة يتصميم هادئ وفاخر مع لمسات من شقيقتها الأكبر Evija ، وتأتي إيميرا لمنافسة سيارات مثل بورش 718 كايمن فما هي محركاتها؟

في الواقع تأتي السيارة بخيارين من المحركات، أحدهما مستورد من مرسيدس AMG A45 والآخر من تويوتا سوبرا، يأتي الأول سعة 2.0 لتر 3 سلندر بقوة 360 حصان محسناً عما تقدمة سيارة مرسيدس، أما المحرك الثاني بسعة 3.0 لتر 6 سلندر وينتج  395 حصان. وتتسارع الفئة الأساسية من 0-100 كم/س خلال 4.5 ثانية، أما الفئة الأعلى فتحقق نفس التسارع خلال 4.2 ثانية.

تأتي السيارة بداخلة فاخرة محسنة جداً عن سابقتها إيفورا وتوفر شاشة وسطية قياس 10.25 إنش تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتحمل أيضاً لوحة عدادات رقمية. وتوفر السيارة حزمة مساعدة سائق تشمل مثبت السرعة المتكييف والفرملة التلقائية والتنبيه من التعب والتحذير من مغادرة المسار وغيرها من الميزات.

ستأتي إيميرا بسعر أساسي يعادل 84,000 دولار، وستبدأ الشركة ببيعها وتوزيعها العام القادم. أما مستقبل الشركة فسوف يتضمن السيارات الكهربائية، وبعض السيارات الهجينة.

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