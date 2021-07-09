Advertisements

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن محمود الجزار لاعب الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله لنادي الجونة لمدة ٣ مواسم.

الجزار كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"شكرًا النادي الاهلي على الفترة الي قضيتها فيه كيان كبير اتعلمت منه النظام والاجتهاد في الشغل واللي من خلاله الناس عرفتني".


 وأضاف :"وشكرًا جمهور الاهلي علي مساندتهم ليا من اول يوم داخل نادي القرن وكل التوفيق في القادم للنادي الاهلي ومزيد من البطولات والانجازات". 


وتابع :"شكرا نادي الجونه على اصرارهم اني اكون موجود معاهم في نادي محترم يبحث عن التطوير وان شاء الله اقدر اكون سبب في تحقيق الاهداف الذي يسعي اليها نادي الجونه".


وواصل ؛"شكراً لكل الأندية اللى كلمتنى الفترة إللى فاتت وكانت عايزانى اكون موجود معاهم وبعتذرلهم وبتمنى ليهم التوفيق".


واختتم :"انا من الآن لاعب في صفوف نادي الجونه لثلاث مواسم أسأل الله التوفيق في ما هو قادم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادى القرن الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - الإتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف نجم الأرجنتين

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ ساعة و 21 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إعلامي الإسباني يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة ميسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حوار- صبري رحيل: جمهور الأهلي كان "بيشتمني" من غير سبب ورحلت في الوقت المناسب

محمد نجيب يوجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد الرحيل عن القلعة الحمراء (صورة)

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

أحمد ياسر ريان يُعلن نهاية مشواره مع الجونة

الجونة يمدد إعارة مدافع الاهلي لموسم آخر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:16 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي