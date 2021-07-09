عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

أعلن محمود الجزار لاعب الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله لنادي الجونة لمدة ٣ مواسم.





الجزار كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"شكرًا النادي الاهلي على الفترة الي قضيتها فيه كيان كبير اتعلمت منه النظام والاجتهاد في الشغل واللي من خلاله الناس عرفتني".









وأضاف :"وشكرًا جمهور الاهلي علي مساندتهم ليا من اول يوم داخل نادي القرن وكل التوفيق في القادم للنادي الاهلي ومزيد من البطولات والانجازات".









وتابع :"شكرا نادي الجونه على اصرارهم اني اكون موجود معاهم في نادي محترم يبحث عن التطوير وان شاء الله اقدر اكون سبب في تحقيق الاهداف الذي يسعي اليها نادي الجونه".









وواصل ؛"شكراً لكل الأندية اللى كلمتنى الفترة إللى فاتت وكانت عايزانى اكون موجود معاهم وبعتذرلهم وبتمنى ليهم التوفيق".







