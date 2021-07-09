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عاجل - الإتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف نجم الأرجنتين

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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‏تقدم الاتحاد الكولومبي بطلب رسمي إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بإيقاف إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

ويتهم الاتحاد الكولومبي إيميليانو بـ "السلوك السيء" لإرباك لاعبي كولومبيا خلال ركلات الترجيح.

وكان المنتخب الكولومبي تلقى الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا، التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب البرازيل الدولي.

ونجح منتخب البرازيل في تحقيق فوزا هاما على نظيره بيرو بهدف مقابل لاشيء، من نفس الدور  ليواجه الأرجنتين بالنهائي. 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيرة البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباح يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب ماركانا.

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