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سمير راغب: مندوب إثيوبيا خرج عن الأعراف الدبلوماسية في كلمته بمجلس الأمن (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية إن الاتحاد الإفريقي فشل في التفاوض حول مسألة سد النهضة، على مدار عام كاملًا، وأن التفاوض أشبه أن الوفود يتفاوضون على كيفية التفاوض، مؤكدًا أن إثيوبيا تسيطر على الاتحاد الإفريقي.

وأضاف "راغب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن الطريقة التي تحدث بها وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، تخرج عن الأعراف الدبلوماسية، وكأنه يقول إنه لن يأتي مجددًا لعقد جلسات.

وأكد مدير المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية أن الاتحاد الإفريقي، إذا تعثر في المفاوضات فإنه وفقا للفصل السادس يمكن أن يُحيل الملف إلى الأمم المتحدة واللجوء إلى الفصل السابع.

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