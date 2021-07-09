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"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
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يستمر" مسرح قصر ثقافة" منيا القمح بمحافظة الشرقية بتقديم عروض مستمرة لعدد من المسرحيات مع استقبال حافل من الجمهور تحت إشراف المخرج محمد فتح الله، ومن العروض المسرحية التي قام بعرضها مؤخراً مسرحية "بوم فريتز" التي تقوم على معالجة مصرية لنصين ينتميان لتيار العبث للكاتب العالمي "إيوجين يونيسكو" وهما نصا "جاك" و "المستقبل في البيض"، حيث قام الكاتب المسرحي "طارق عمار" بمعالجة النصين معاً في عمل واحد لتقريب هذا التيار للجمهور المصري من خلال طرح قضية الاختيار الحر وهيمنة الأجيال على بعضها البعض. 

وتم تقدبم العرض في إطار خطة التجارب النوعية التي نفذتها الإدارة العامة للمسرح بدعم كبير من الرئيس السابق للهيئة دكتور أحمد عوض، والفنان هشام عطوة، الرئيس الحالي للهيئة، والفنان القدير أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث أشرف على تلك التجارب فنان مبدع  هو الفنان شاذلي فرح والذي قدم كل الدعم والرعاية للتجارب كافة . 

وتم تقديم العروض بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ذات التاريخ المسرحي العريق حيث شارك فيه نخبة من الشباب المسرحي وكذلك اثنان من أعمدة الفريق هما الفنان أحمد القلش والفنان محمود مسعد، وقام بتصميم الديكور الفنان أحمد البحاري، كما صمم كوريوجرافيا العرض الفنان السيد سلامة، ووضع الألحان والموسيقى له الفنان محمد عبدالسلام، تحت إشراف المخرج محمد فتح الله، وقد حظيت التجربة بدعم كبير من مدير قصر ثقافة منيا القمح عصام نصرت.

ومن الشباب اللذين يشاركوا في مسرح ثقافة منيا القمح بالشرقيه عمر السعدني، محمد رأفت، مؤمن الحروني، ندي غريب، مريم نبيل، محمود الجنايني، يوسف شوكت، محمد ياسر، زياد عبد العليم، أشرق أمجد، علي مهران، إبراهيم مصيلحي، إبراهيم أحمد، محمود اسماعيل، حسين علي .
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية
"بوم فريتز" مسرحية جديدة بقصر ثقافة الشرقية ببطولة شبابية

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بوم فريتز الفجر الشرقية

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