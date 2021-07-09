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إبراهيم عيسى: الإخوان انزعجوا من منح جيهان السادات لقب "السيدة الأولى"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حياة جيهان السادات ظهرت بمرحلة مغايرة مع تولي أنور السادات حكم مصر، منوهًا إلى أن ظهور زوجة الحاكم شيء مهم وضروري جدًا، لمعرفة شخصيتها ودورها كزوجة للحاكم.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن السيدة جيهان السادات كانت نموذج للمرأة الداعمة لزوجها، متابعًا: "كنت أتمنى أن تحذر جيهان زوجها من الإسلاميين".

وأشار إلى أن الإخوان حاولوا تشويش سيرة الراحلة جيهان السادات، وكانت الجماعات الإسلامية منزعجة من منحها لقب "السيدة الأولى"، مؤكدًا أنها لعبت دور وطنيًا في 1967 وكان لها دور وإنجازات في المنوفية ولذلك سمي طريق بالمحافظة باسمها.

وأوضح أن هناك التيارات التي كانت تعمل بإحراج السيدة جيهان لدورها في تقدير المرأة من قبل تيارات يسارية لخصومتهم السياسية مع الرئيس أنور السادات.

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