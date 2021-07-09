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إبراهيم عيسى: هذا موعد نهاية طريق حل أزمة السد الإثيوبي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تصريحات السفير سامح شكري خلال جلسة مجلس الأمن أمس الخميس، مؤكدًا على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارًا بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة أن مجلس الأمن قد يصدر قرارًا يلزم إثيوبيا بالعودة إلى مائدة المفاوضات، وقد يوقف الملء الثاني للسد والأمر الواقع الذي تحاول إثيوبيا أن تفرضه.

وأشار إلى أنه ربما نهاية أغسطس المقبل يكون نهاية طريق ما للحل في أزمة السد الإثيوبي، ولكن في الوقت نفسه حذر من قدر إثيوبيا على تضييع الوقت والمماطلة والتسويف وهو ما عبر عنه السفير سامح شكري في كلته بمجل الأمن بالأمس.

وأكد على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم في توقيت معلوم، مستطردًا "هذا سيكون شيء عظيم وان كان هذه الخطوة ستفرض منا جميعا أن نحط عينا في رأسنا إن إثيوبيا لن تسكت في المفاوضات وستستمر في المراوغة والتسويف".

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